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Полиция Владимира предотвратила хищение части накоплений пенсионерки

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Пенсионерка помогла оперативникам вычислить человека, которому она должна была передать сбережения.

Полиция Владимира предотвратила хищение части накоплений пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 75-летняя женщина настаивала на досрочном закрытии в банке вклада на сумму почти 3 млн рублей. Это вызвало подозрение у менеджера, который обратился в полицию. Правоохранители узнали от пенсионерки, что та стала жертвой мошенников, которые убедили ее обналичить деньги и "задекларировать" их.

Пенсионерка помогла оперативникам вычислить человека, которому она должна была передать сбережения. Оставаясь на связи с аферистами, потерпевшая передала подготовленный пакет с муляжами купюр прибывшему к подъезду дома молодому человеку, который был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что на Алтае задержали участника хищения у пенсионерки свыше 16 000 долларов.

Видео: УМВД по Владимирской области

Теги: владимир, мошенничество, полиция, хищение денег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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