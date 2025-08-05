По его словам, похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для дальнейшей конвертации в криптовалюту.

На Алтае задержали участника хищения у пенсионерки свыше 16 000 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

По данным следствия, 75-летней жительнице Королева позвонил якобы работник энергосбытовой компании и сообщил о необходимости замены счетчиков, выманив у женщины серию и номер ее паспорта. Через некоторое время с потерпевшей связался якобы представитель Росфинмониторинга, который заявил, что кто-то пытался от ее имени перевести деньги на финансирование террористической организации.

Под угрозой возбуждения уголовного дела пенсионерка собрала свои накопления и передала их курьеру. Она положила в сумку свыше 16 тысяч долларов. Полицейские установили личность курьера. Его задержали в Алтайском крае по месту жительства и доставили в Подмосковье. Задержанный признался, что похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для дальнейшей конвертации в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье в ходе рейда выявлены 15 нелегальных мигрантов.

Видео: Полиция Подмосковья