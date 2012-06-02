Отмечается, что 12 иностранцев находились в России с нарушением режима пребывания.

В Подмосковье в ходе рейда выявлены 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, сотрудники полиции проверили территорию железнодорожной станции Фрязево и торговый центр на улице Мира в Электростали. Отмечается, что 12 иностранцев находились в России с нарушением режима пребывания. Еще трое мигрантов незаконно осуществляли трудовую деятельность. На каждого из нарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны

Ранее в МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника.

Видео: Полиция Подмосковья