В МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника

Полиция напомнила о "звоночках", которые помогут распознать мошенника.

Гражданам стоит быть бдительными, когда их знакомые в переписке в мессенджерах вместо привычного "ты" начали вдруг обращаться на "вы". В пресс-службе российских правоохранительных органов уточнили, что речь может идти о том, что аккаунт был взломан, а переписку с вами ведет мошенник. В полиции рекомендуют обращать внимание на непривычное поведение собеседников в чатах в Telegram, WhatsApp* и других приложениях или социальных сетях. Также сообщается, что преступники могут использовать имя и отчество собеседника в ходе указанной переписки.

Для защиты персональных аккаунтов сотрудники МВД советуют включать двухфакторную аутентификацию. В приложении Telegram это можно сделать в настройках конфиденциальности, в WhatsApp - в разделе аккаунта под названием "Ключи доступа". Также полиция рекомендует пользователям включить дополнительный пароль для входа в приложение.

Гусев предложил создать программу переноса данных из WhatsApp* и Telegram в MAX.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ

Фото: Piter.tv