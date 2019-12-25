Гусев предложил создать программу переноса данных из WhatsApp* и Telegram в MAX

В Госдуме рассказали о необходимости разработки программы по переносу данных.

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил письма на имя российского премьер-министра Михаила Мишустина и министра по цифровому развитию Максута Шадаева с законодательным предложением разработать и профинансировать программу переноса данных пользователей из мессенджеров WhatsApp* и Telegram на отечественную платформу MAX. Текст документа распространила пресс-служба политика из Государственной думы. Политик считает, что это решение должно быть для пользователей безопасным, бесплатным и удобным, при возможности сохранения информации на персональных гаджетах.

Прошу рассмотреть возможность выделения государственных средств на разработку и внедрение программы в кратчайшие сроки. текст инициативы

Парламентарий указал федеральному правительству, что в мессенджерах пользователи хранят ценную информацию: личные переписки, фотографии, видеозаписи, документы. Потеря этих сведений может вызвать серьезные неудобства и риски для информационной безопасности. Дмитрий Гусев указал на успешный опыт социальной сети "ВКонтакте" по переносу контента с онлайн-платформы YouTube.

В Госдуме предложили ввести "Учительскую карту" для компенсации за методички.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ

Фото: Piter.tv