Стала известна причина падения легкомоторного самолета в Ломоносовском районе

Один из самолетов потерпел крушение. Все люди, находящиеся на борту, погибли.

Легкомоторный самолет "Piper", упавший в Ленинградской области, столкнулся с другим воздушным судном в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО.

Второй участник аварии также является легкомоторным самолетом — "Cessna". По предварительным данным, пилот взлетел с посадочной площадки в 13:38 8-го января. "Piper" взлетел спустя минуту. В нем находились пилот и два пассажира. В 13:40 на территории посадочной площадки самолеты столкнулись. "Cessna" приземлился с небольшими повреждениями, обошлось без пострадавших.

В другом самолете погибли три человека. Оба судна выполняли тренировочный полет.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, трагедия произошла около деревни Гостилицы в Ломоносовском районе.

Фото: vk.com/lomolenobl