Легковушка отлетела в забор после столкновения с троллейбусом в Невском районе
Сегодня, 16:58
Легковушка отлетела в забор после столкновения с троллейбусом в Невском районе

После столкновения с троллейбусом легковой автомобиль изменил траекторию и врезался в ограждение.

Дорожный инцидент случился 26 марта в Невском районе Петербурга на Товарищеском проспекте. По свидетельствам очевидцев, опубликованным в социальных сетях, троллейбус столкнулся с легковым автомобилем, после чего машина отлетела в забор.

На кадрах с места происшествия видно, что общественный транспорт начинал движение от остановочного пункта. В этот момент мимо проезжал легковой автомобиль. От первого удара машину отбросило в сторону, затем последовало повторное столкновение — на этот раз с автобусом.

Движение на улице Дыбенко в направлении станции метро от Товарищеского проспекта оказалось полностью перекрыто. Сведения о пострадавших уточняются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

