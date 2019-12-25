Легковушка отлетела в забор после столкновения с троллейбусом в Невском районе

После столкновения с троллейбусом легковой автомобиль изменил траекторию и врезался в ограждение.

Дорожный инцидент случился 26 марта в Невском районе Петербурга на Товарищеском проспекте. По свидетельствам очевидцев, опубликованным в социальных сетях, троллейбус столкнулся с легковым автомобилем, после чего машина отлетела в забор.

На кадрах с места происшествия видно, что общественный транспорт начинал движение от остановочного пункта. В этот момент мимо проезжал легковой автомобиль. От первого удара машину отбросило в сторону, затем последовало повторное столкновение — на этот раз с автобусом.

Движение на улице Дыбенко в направлении станции метро от Товарищеского проспекта оказалось полностью перекрыто. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли.

