Глава Минздрава РФ оценил ситуацию в сфере здравоохранения детей.

Михаил Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей. Соответствующее заявление российский глава министерства в сфере здравоохранения сделал, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге. Он пояснил, что порядок оказания медицинской помощи в школах меняется, а властям сейчас нужно расширить возможности для специалистов, которые работают в образовательных учреждениях. В частности, речь идет о телемедицинских консультациях, доступе к электронным картам пациентов.

По школьной медицине сейчас идет изменение порядка оказания медицинской помощи… Нужно расширить цифровые возможности у школьного врача Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Российский чиновник добавил, что порядка 46 тысяч женщин в России отказались от прерывания беременности в 2023 году. Правительство и профильное ведомство разработали новую методологию анкетирования и информирования о тех вариантах поддержки, которые существуют для женщины, находящейся в стадии репродуктивного выбора.

Мурашко: оборот медицинского спирта в России планируют ужесточить.

Фото и видео: Совет Федерации