Мурашко: оборот медицинского спирта в России планируют ужесточить

Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение.

Оборот медицинского спирта в России планируют ужесточить. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "РИА Новости".

По его словам, комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение. Также Мурашко сообщил, что есть предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя. Он подчеркнул, что в Минздраве считают подобное недопустимым. Глава ведомства считает, что такая мера приведет к увеличению потребления алкоголя.

Ранее Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно.

Видео: Telegram / РИА Новости