Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно

По его словам, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, почему выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нецелесообразно. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Мурашко, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией. Он также подчеркнул необходимость "быть в кооперации с теми странами", которые поддерживают направление России. Глава Минздрава добавил, что пандемия коронавируса показала необходимость сотрудничества.

Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мурашко заявил, что российские лекарства смогут заменить зарубежные.

Видео: Telegram / РИА Новости