Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, почему выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нецелесообразно. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
По словам Мурашко, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией. Он также подчеркнул необходимость "быть в кооперации с теми странами", которые поддерживают направление России. Глава Минздрава добавил, что пандемия коронавируса показала необходимость сотрудничества.
Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
Ранее Мурашко заявил, что российские лекарства смогут заменить зарубежные.
Видео: Telegram / РИА Новости
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