Минздрав: российские лекарства смогут заменить зарубежные

Россия имеет большие компетенции в фармацевтической отрасли поэтому, , если какая-то зарубежная компания решает поступать не по-партнерски по страной, то в интересах населения федеральными властями принимается решение о запуске собственного производства аналогичного препарата. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник добавил, что РФ не нарушает международное законодательство, патентное право, а проводит свою работу планово.
....Но при этом компания принимает решение поступить иным образом, то у правительства уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Эксперт добавил, что компетенции в фармацевтике у РФ на сегодняшний день большие. По мировым оценкам страна находится в группе лидеров отрасли. Михаил Мурашко заметил, что другие государства прекрасно понимают это, поэтому и их профильные предприятия осознают, что нецелесообразно оставлять российский рынок.
Мурашко рассказал о ситуации с поставками зарубежной медпродукции.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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