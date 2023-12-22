Минздрав: российские лекарства смогут заменить зарубежные

Глава Минздрава РФ рассказал о медицинских компетенциях страны.

Россия имеет большие компетенции в фармацевтической отрасли поэтому, , если какая-то зарубежная компания решает поступать не по-партнерски по страной, то в интересах населения федеральными властями принимается решение о запуске собственного производства аналогичного препарата. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник добавил, что РФ не нарушает международное законодательство, патентное право, а проводит свою работу планово.

....Но при этом компания принимает решение поступить иным образом, то у правительства уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт добавил, что компетенции в фармацевтике у РФ на сегодняшний день большие. По мировым оценкам страна находится в группе лидеров отрасли. Михаил Мурашко заметил, что другие государства прекрасно понимают это, поэтому и их профильные предприятия осознают, что нецелесообразно оставлять российский рынок.

Мурашко рассказал о ситуации с поставками зарубежной медпродукции.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости