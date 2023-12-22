Мурашко рассказал о ситуации с поставками зарубежной медпродукции

Глава Минздрава РФ прокомментировал обеспеченность препаратами для пациентов.

Иностранные компании, поставляющие медицинскую продукцию на территорию России, ведут себя по-разному. Однако тех предприятий, которые пытаются вводить какие-либо ограничения, осталось единицы. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Российский чиновник заметил, что для отрасли в целом обстановка остается стабильной, хотя иногда происходят определенные эксцессы. Федеральные власти приняли антикризисный комплекс мер, позволяющих оперативно решать проблемы.

Хочу сказать, что здесь поведение компаний совершенно различное. Есть те, кто пытаются, так скажем, вводить какие-то ограничительные меры, но их единицы. В целом ситуация стабильная. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Михаил Мурашко заметил, что все делается в интересах пациентов, поэтому в тех случаях, когда необходимо ввести какие-то серии и партии аналогичных препаратов, то такие решения принимаются.

Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости