Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik

Глава Минздрава прокомментировал ситуацию, в которой сейчас находится Хайбара Акифи.

У раненого мужчины при ударе украинского беспилотника в Белгороде, журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи были тяжелые травмы, которые вызывали у медиков опасения. Однако на текущий момент жизни пациента ничего не угрожает. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник пояснил, что сейчас пострадавший восстанавливается в физическом и психологическом плане. В будущем россиянину потребуется комплекс реконструктивных операций.

Действительно, у пациента были тяжелые травмы, которые вызывали на каких-то определенных этапах опасения за его жизнь, но медики боролись круглосуточно, и сегодня мы видим, что ничего не угрожает и абсолютно человек восстанавливается. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября2023 года в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода. В этом здании находилась семья журналиста, имеющего российское гражданство. В трагедии погибли четырехлетняя дочь супружеской пары Амина и родители Олеси. У корреспондента диагностированы ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Сейчас он находится на лечении в Москве.

Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненных бойцов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости