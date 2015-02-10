Мурашко: лечение экстренного случая обходится в несколько раз дороже планового

Глава Минздрава РФ объяснил, как здоровье граждан влияет на экономику страны.

Лечение экстренного медицинского случая для отечественной системы здравоохранения обходится властям страны в несколько раз дороже, нежели проведенные в плановом режиме мероприятия с пациентом по сохранению здоровья. Соответствующее заявление сделал российский министр по здравоохранению Михаил Мурашко, выступая в ходе сессии "Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения", организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

Сегодня лечение в экстренной ситуации, например острого инфаркта миокарда, обходится более чем в три раза дороже, чем если пациент с уже имеющимися показаниями для хирургического лечения <...> будет проведен в плановом режиме. Экономический эффект прямой. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Михаил Мурашко добавил, что потеря человека трудоспособного возраста наносит колоссальный ущерб для российского общества и государства не только в эмоциональном плане, но также и в экономическом.

Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей.

Фото и видео: ПМЭФ