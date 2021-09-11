Спецпредставители по Афганистану обеспокоены ограничениями прав женщин со стороны талибов

Розмари Дикарло оценила совещание по Афганистану.

Участники встречи специальных представителей по Афганистану, которая состоялась в Дохе под эгидой Всемирной организации, выразили свою озабоченность ограничениями, введенными "Талибаном"* в отношении женщин и девочек. Соответствующее заявление сделала на итоговой пресс-конференции с журналистами заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по политическим вопросам Розмари Дикарло. Иностранка отметила, что страна не сможет вернуться в международное сообщество или полноценно развиваться в экономическом и социальном планах в том случае, если Кабул лишит себя вклада и потенциала половины населения государства.

Через все обсуждения проходила глубокая международная озабоченность - как со стороны специальных посланников, так и с моей стороны - по поводу сохраняющихся серьезных ограничений в отношении женщин и девочек. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

Замгенсека ООН после обстрелов ЗАЭС призвала защищать ядерные объекты.

"Талибан"* - запрещенная на территории России экстремистская, террористическая организация

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций