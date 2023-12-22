Розмари ДиКарло оценила атаки, происходящие вблизи ЗАЭС.

На фоне обстрелов Запорожской атомной электростанции в ООН призвали к обеспечению безопасности и защищенности ядерных объектов. Соответствующее заявление сделала заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по политическим вопросам во Всемирной организаци и Розмари ДиКарло, которая выступила на заседании Совета Безопасности.

Мы вновь настаиваем на необходимости обеспечения целостности, безопасности и защищенности всех ядерных объектов. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

Напомеим, что в Telegram-канале ЗАЭС сообщили о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли объект критической значимой инфраструктуры режимного объекта. Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов упоминал СМИ о том, что вскоре после ротации сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18 часов вечера взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Этот инцидент зафиксирован вблизи ограждения склада дизельного топлива (в пяти метрах).

В ООН заявили о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре.

Фото: Организация Объединенных Наций