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В ООН заявили о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре

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Розмари ДиКарло призвала стороны украинского конфликта не атаковать мирное население.

Нанесение ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре недопустимо. Соответствующее заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, которая выступила на заседании Совета Безопасности. Мероприятие посвящено военному преступлению ВСУ, связанного с ракетным ударом по территории города Лисичанска на территории Луганской народной республики.

Вынуждена вновь подчеркнуть, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры, где бы они не происходили, запрещены международным правом. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться.

Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

Замгенсека ООН призвала РФ и Украину продолжить обмены пленными.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: розмари дикарло, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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