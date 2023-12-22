  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:58
171
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Замгенсека ООН призвала РФ и Украину продолжить обмены пленными

0 0

Розмари ДиКарло оценила усилия Киева и Москвы по передаче бойцов друг другу.

Всемирная организация призывает Россию и Украину продолжать обмены военнопленными. Соответствующее заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, которая выступила на заседании Совета Безопасности. Мероприятие посвящено военному преступлению ВСУ, связанного с ракетным ударом по территории города Лисичанска в ЛНР.

В качестве положительного сдвига мы наблюдали на прошлой неделе успешный обмен <...> военнопленных с российской и украинской стороны. Мы призываем стороны продолжать подобные обмены.

Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

Напомним, что на прошлой неделе Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле "195 на 195" человек. КВ российском министерстве по обороне добавили, что данная процедура состоялась при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: военнопленные, обмен пленными, розмари ди карло
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии