В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам

Всемирная организация обеспокоена обстрелами российской приграничной территории и атаками дронов по городам страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделала заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Розмари Дикарло. Эксперт пояснила иностранным коллегам, что подобная деятельность в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены по международному праву.
Обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву. Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными.
Розмари ДиКарло, замгенсека ООН
ООН выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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