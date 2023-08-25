В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам

Розмари ДиКарло оценила несоблюдение международного права.

Всемирная организация обеспокоена обстрелами российской приграничной территории и атаками дронов по городам страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделала заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Розмари Дикарло. Эксперт пояснила иностранным коллегам, что подобная деятельность в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены по международному праву.

Обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву. Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

ООН выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций