  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:23
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам

0 0

Розмари ДиКарло оценила несоблюдение международного права.

Всемирная организация обеспокоена обстрелами российской приграничной территории и атаками дронов по городам страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделала  заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Розмари Дикарло. Эксперт пояснила иностранным коллегам, что подобная деятельность в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены по международному праву.

Обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву. Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными.

Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

ООН выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: беспилотники, розмари дикарло, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии