ООН выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море

Организация Объединенных Наций публично выразила обеспокоенность сообщениями в СМИ о минах, находящихся в акватории Черного моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при ООН по зерновой сделке сделала заместитель генерального секретаря Всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Чиновница призвала коллег придерживаться Устава и воздержаться от дальнейшей эскалационной риторики или деятельности, которая может усугубить региональный конфликт. Сложившуюся обстановку на Украине эксперт назвала "опасной ситуацией".
Угрозы, касающиеся возможных атак на гражданские суда в Черном море, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству.
Розмари ДиКарло, замгенсека ООН
Постпредство при ООН: РФ рассматривает порты Украины как места дислокации ее силовиков.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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