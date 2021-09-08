ООН выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море

Розмари ДиКарло оценила ситуацию с украинским кризисом.

Организация Объединенных Наций публично выразила обеспокоенность сообщениями в СМИ о минах, находящихся в акватории Черного моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при ООН по зерновой сделке сделала заместитель генерального секретаря Всемирной организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Чиновница призвала коллег придерживаться Устава и воздержаться от дальнейшей эскалационной риторики или деятельности, которая может усугубить региональный конфликт. Сложившуюся обстановку на Украине эксперт назвала "опасной ситуацией".

Угрозы, касающиеся возможных атак на гражданские суда в Черном море, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

Постпредство при ООН: РФ рассматривает порты Украины как места дислокации ее силовиков.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций