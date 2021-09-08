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Постпредство при ООН: РФ рассматривает порты Украины как места дислокации ее силовиков

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Дмитрий Полянский заявил об отзыве гарантий безопасности в Черном море.

Москва рассматривает инфраструктуру украинских морских портов на Черном море как место дислокации и пополнения мощностей Вооруженных сил Украины западными силами вооружений, которые затем используются против российских военнослужащих. Об этом коллегам на заседании Совета Безопасности в ООН по зерновой сделке сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил, что с прекращением действия черноморской инициативы у России появилась возможность исправить ситуацию.

Киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные и складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский напомнил коллегам  на мероприятии об отзыве Россией гарантий безопасности для судов, идущих в порты Украины. Теперь все корабли в акватории  региона конфликта рассматриваются военными потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а национальные флага таких судов будут считаться вовлеченными в кризис на стороне киевского режима.

Постпредство РФ: поставки аммиака должны были начаться вместе с экспортом продовольствия.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: дмитрий полянский, сб оон, сво, совет безопасности, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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