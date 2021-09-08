Дмитрий Полянский рассказал о ситуации с невыполнением условий России по зерновой сделке.

Поставки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса должны были начаться одновременно с экспортом продовольствия с территории Украины. Об этом коллегам на заседании Совета Безопасности в ООН по зерновой сделке сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что страны коллективного Запада долго кормили Москву своими обещаниями по возобновлению работы аммиакопровода.

Почти год в попытках выгадать себе дополнительные выгоды по черноморской инициативе Киев попросту блокировал его работу, несмотря на то, что поставки аммиака прописаны обоими стамбульскими соглашениями и должны были начаться одновременно с вывозом украинского продовольствия. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Постпредство РФ: экспорт зерна из России обеспечивается вопреки зерновой сделке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций