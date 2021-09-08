Дмитрий Полянский рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

Экспорт продовольствия из России обеспечивается не благодаря, а вопреки зерновой сделке, новые рынки появились без содействия со стороны ООН. Соответствующее заявление коллегам на заседании Совета Безопасности в ООН по зерновой сделке сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат рассказал о том, что Западу следует обратить фокус внимания на поддержку России, а не Украине в связи с продовольственной безопасностью. Это связано с тем, что за 2022 год киевский режим показатель зерновых составил порядка 55 миллионов тонн, из которых на экспорт отправилось 47 млн единиц. Из данного количества продукции пшеница составила только 17 миллионов тонн. А Россия смогла за аналогичный период времени собрать 156 млн тонн зерна, из которых на экспорт ушло 60 млн, включая 48 млн пшеницы.

Сразу хочу оговориться: экспортировали не благодаря зерновой сделке, а вопреки тем препонам, которые нам создавали. Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, для Украины - менее 5%. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Эксперт заметил, что Россия лишилась ряда стран-покупателей, банковские системы которых не смогли адаптироваться к новым реалиям с западным санкционным давлением. Однако у государства появились новые рынки сбыта продукции. Дмитрий Полянский подчеркнул, что все проблемы с финанс овыми расчетами и логистикой удалось решить отечественным компаниям без содействия Всемирной организации в этом вопросе.

В постпредстве РФ назвали бенефициарами зернового экспорта Украины европейские фирмы.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций