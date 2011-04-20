Дмитрий Полянский рассказал о коммерциализации черноморской инициативы Западом.

Западные корпорации, в том числе компании Dupont и Monsanto, стали главными выгодоприобретателями в рамках зерновой сделки, несмотря на заявленную гуманитарную цель черноморской инициативы. Об этом коллегам на заседании Совета Безопасности в ООН по зерновой сделке сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что Москва понятна произошедшая коммерциализация проекта. В частности, речь идет о том, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 миллионов га) стали западные предприятия.

Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

В постпредстве РФ заявили, что потери российских аграриев в 2022 году составили $1,2 млрд.



Фото и видео: Организация Объединенных Наций