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В постпредстве РФ заявили, что потери российских аграриев в 2022 году составили $1,2 млрд

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Дмитрий Полянский рассказал о морском фрахте в мире.

Потери российских аграриев составили в 2022 году 1,2 миллиарда долларов, а производителей удобрений - $1,6 млрд. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности, посвященной зерновой сделке, сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил, что последний год для отечественных производителей и экспортеров стал откровенно убыточным. Это связано с падением цен российского зерна на глобальной арене примерно на 30-40 процентов.

Из-за ситуации с морским фрахтом и стоимостью международных расчетов рентабельность поставок упала в два раза, цены же на импортное оборудование и запчасти для наших сельхозпроизводителей выросли на 40%, издержки при финансовых транзакциях - на 10%.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Полянский заявил, что Россия вернётся в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий.


Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: дмитрий полянский, зерновая сделка, морской фрахт, сб оон, сельское хозяйство, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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