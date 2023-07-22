Полянский заявил, что Россия вернётся в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий

В СБ ООН рассказали о том, что Москву больше не устроят обещания международных партнеров.

Москва вернется в зерновую сделку только при выполнении семи условий пакетного соглашения, связанного с российским экспортом сельскохозяйственной продукции. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности в ООН сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дипломат добавил, что речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих банковских организаций к международной банковской системе расчетов SWIFT. Какие-либо новые обращения или инициативы по вопросу Москву не устроят. Дмитрий Полянский добавил, что важно возобновить поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники и отрасли производства удобрений. Стоимость этих деталей для российских производителей увеличилась на 40 процентов.

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина за время конфликта потеряла не одну армию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций