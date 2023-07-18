Дмитрий Полянский рассказал об отказе Запада от мирного урегулирования регионального конфликта на Украине.

Украина, с тех пор как отказалась от мирных переговоров с Москвой, потеряла несколько армий. Такое мнение в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН высказал первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что западная провокация в Буче Киевской области задала необходимую дымовую завесу. Пользуясь таким прикрытием, киевский режим выбрал путь на вооруженное противостояние с Москвой. А западные кураторы лишь усилили военную помощь украинским властям вместо попыток добиться дипломатического урегулирования ситуации в регионе.

Ценой за это роковое для Украины решение стали сотни тысяч погибших и искалеченных молодых украинцев, которых и сегодня киевский режим бросает в мясорубку на восточном и южном фронте, тщетно пытаясь доказать западным кураторам способность Украины побеждать.... Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Российский дипломат уточнил, что Ки ев лишился уже нескольких армий и фактически потеряла все собственное вооружение.

В постпредстве РФ при ООН заявили о превращении Украины в частную военную компанию Запада.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций