Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за петербургского школьника, который отбирает деньги у детей

Руководство школы бездействует.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий школьника в одном из учебных заведений Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В социальных сетях появилась информация о том, что в одном из петербургских учебных заведений 13-летний ученик систематически отбирает деньги у других школьников. Руководство школы бездействует, сообщают авторы поста.

Теперь следователями по данному факту проводится проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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