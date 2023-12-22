Архитектурную концепцию "Красного треугольника" представили в Петербурге

Разработанная архитектурная концепция позволит одновременно решить проблемы запущенных районов и структурировать квартал, а также обеспечить устойчивое развитие города за счет строительства новых объектов, что в итоге приведет к улучшению качества жизни его жителей.

Архитектурная концепция проекта "Красного треугольника" была представлена изданию "Петербургский Дневник" представительницей компании-инвестора Еленой Державицкой. Исторические здания "Красного треугольника", находящиеся в собственности компании, будут восстановлены и преобразованы под современные нужды, такие как коворкинги, гостиницы, магазины и другие общественные пространства. Планируется также использование этих зданий под жилые функции.

На прилегающей территории также будет построено несколько новых объектов. Благодаря масштабу проекта возникает возможность создать "город в городе", предоставляя жителям и посетителям полный спектр услуг и развлечений, необходимых современному горожанину.

Разработанная архитектурная концепция позволит одновременно решить проблемы запущенных районов и структурировать квартал, а также обеспечить устойчивое развитие города за счет строительства новых объектов, что в итоге приведет к улучшению качества жизни его жителей.

Ранее мы сообщили о том, что иск о восстановлении корпуса "Красного треугольника" отклонен.

Фото: предоставлено "Петербургскому дневнику" компанией-инвестором