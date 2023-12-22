Трихолог назвал причины выпадения волос

Для лечения выпадения волос применяются как инъекционные методы, так и аппаратные.

Врач-дерматовенеролог, трихолог Дарья Мызникова рассказала петербуржцам, почему выпадают волосы. По словам специалиста, красивые и здоровые волосы — показатель здоровья человека. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Волосы могут выпадать из-за стресса, хронических заболеваний, острых инфекционных заболеваний, дефицитов витаминов и нутриентов. Часто волосы выпадают у людей, которые имеют гормональные проблемы. При этом любое изменение гормонов, которое происходит резко, может негативно сказаться на здоровье волос.

Для лечения выпадения волос применяются как инъекционные методы, так и аппаратные. В первом случае специалисты вводят кожу головы специальные препараты, которые содержат вещества, стимулирующие активную деятельность фолликулов. Во втором случае используются радиочастотные воздействия и лазеры, которые раздражают и активизируют фолликулы.

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