Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Башкирии локализовали пожар в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел сегодня, 2 мая, в Уфе. Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на еще один дом и хозпостройки.

В тушении огня участвовали 61 специалист и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Москве огнеборцы спасли на пожаре троих детей.

Видео: МЧС России