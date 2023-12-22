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В Башкирии локализовали пожар в жилом секторе

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Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Башкирии локализовали пожар в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел сегодня, 2 мая, в Уфе. Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на еще один дом и хозпостройки.

В тушении огня участвовали 61 специалист и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Москве огнеборцы спасли на пожаре троих детей.

Видео: МЧС России

Теги: башкирия, пожар, уфа, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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