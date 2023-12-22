Детей передали врачам.

В Москве огнеборцы спасли на пожаре троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 1 мая в Восточном округе столицы. В квартире на третьем этаже пятиэтажного дома загорелись вещи и мебель. Огонь перекинулся на балконы верхних этажей. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 3-летнюю девочку и двух мальчиков 3 и 4 лет. Детей передали врачам, одного госпитализировали. В тушении огня участвовали 34 специалиста и девять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Омске на одном из производств произошел пожар.

Видео: МЧС России