Джеймс Мингас оценил эффективность поддержки ВСУ со стороны Вашингтона.

Американске министерство по обороне считает поставки вооружений армии киевского режима одной из причин снижения боевой готовности парка военной техники армии страны. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Мингас, выступая на профильных слушаниях в Конгрессе США. Иностранец отметил местным законодателям, что стандарт для большей части технического парка сухопутных сил ВС США составляет около 90 процентов боеготовности. Однако если суммировать по всему парку, то показатель в текущий момент находится на уровне около 80 процентов.

Bradley, гаубицы. Боеготовность парка ниже тех стандартов, которые мы для себя устанавливаем. Частично это связано с переброской техники из одного подразделения в другое и обратно на склад. Часть из этого - которую мы передали Украине в числе поставок. Джеймс Мингас, генерал США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now