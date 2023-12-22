На акватории Ладожского озера в районе деревни Кириково пропал мужчина

Мужчина пропал в районе деревни Кириково.

В среду, 15 мая, на акватории Ладожского озера пропал житель Ленобласти. Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога отправилась на поиски мужчины. Спасатели обнаружили тело исчезнувшего, транспортировали его на берег и передали правоохранителям. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Уточняется, что мужчина пропал в районе деревни Кириково. Поисковая операция состоялась накануне, 16 мая. Причина смерти погибшего устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что мигрант домогался до студентки из Китая в Петербурге.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО