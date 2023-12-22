В США заявили, Россия и Китай могут помочь в сдерживании КНДР

Ведант Патель оценил позицию Москвы и Пекина в отношении Пхеньяна.

Российские и китайский власти могут играть определенную роль в вопросе сдерживания деятельности Северной Кореи. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Пресса попросила иностранного чиновника прокомментировать совместное заявление Москвы и Пекина об углублении двустороннего партнерства, подписанное российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В тексте документа говорится о том, что Россия и Китай выступают против попыток американской администрации и их международных союзников совершать военные провокации в отношении КНДР.

Мы давно считаем, что Россия и КНР должны сыграть определенную роль в сдерживании и взаимодействии с КНДР, когда речь идет об их провокационном, безрассудном, вредоносном и дестабилизирующем поведении. Мы считаем, что у России и КНР есть возможности, каналы и отношения, чтобы сделать. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

США пока не видят оснований исключать Кубу из своего списка спонсоров терроризма.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State