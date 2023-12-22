США пока не видят оснований исключать Кубу из своего списка спонсоров терроризма

В американском внешнеполитическом ведомстве по-прежнему считают Кубу страной - спонсором терроризма, хотя ранее власти США исключили Гавану из собственного перечня государств, которые якобы не сотрудничают в полной мере в антитеррористической борьбе. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник пояснил прессе, что продажи от продукции военного назначения США на Кубе запрещены введенными экономическими ограничениями.
Включение в список стран - спонсоров терроризма является совершенно независимой процедурой от признания не в полной мере сотрудничающим государством. Бывает, что страны признают не сотрудничающими в полной мере, но не вносят их в список спонсоров терроризма, и наоборот.
Ведант Патель, зампресс-секреаря Госдепа США
Ведант Патель заметил, что с Кубой можно сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом, однако в США полагают, что предпринимаемые кубинскими коллегами шаги направлены на поддержку действий боевиков.
В Госдепе заявили, что закон об иноагентах в Грузии не отвечает ценностям США.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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