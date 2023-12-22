Церемония спуска арктического теплохода "Виктор Астафьев" в Петербурге назначена на 5 июня

Пароход адаптирован для работы в условиях Арктики и способен вместить до 245 пассажиров и преодолевать маршруты длиной до пяти тыс. км.

Церемония спуска на воду пассажирского парохода "Виктор Астафьев", предназначенного для работы в Арктике, запланирована на 5 июня на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Судно планируется ввести в эксплуатацию на маршруте "Красноярск-Дудинка-Красноярск" по реке Енисей в 2025 году, сообщает ТАСС.

Этот проект судна класса "река-море", реализованный по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), является самым крупным гражданским заказом в истории Средне-Невского судостроительного завода и первым судном, построенным специально для работы в Арктической зоне Российской Федерации, как отметили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Пароход адаптирован для работы в условиях Арктики и способен вместить до 245 пассажиров и преодолевать маршруты длиной до пяти тыс. км.

Судостроительный завод подписал контракт с ГТЛК на строительство и поставку двух пассажирских судов проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев" общей стоимостью 5 миллиардов рублей. Оба судна были заложены на верфи в 2020 и 2021 годах соответственно.

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Фото: пресс-служба объединённой судостроительной корпорации