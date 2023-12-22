Госдеп признал "невероятно бедственной" ситуацию с ВСУ на харьковском направлении

Ведант Патель призвал поддержать ВСУ.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают "невероятно бедственной" ситуацию, в которой оказались Вооруженные силы Украины на харьковском направлении в зоне проведения Россией специальной военной операции. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранного чиновника попросили прокомментировать поездку государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, а также ситуацию, сложившуюся на фронте для ВСУ.

Мы уже немного говорили об этом ранее на этой неделе. Очевидно, что ситуация невероятно бедственная. Мы знаем, что сейчас сложное время, но мы уверены, что военная помощь также принесет реальную пользу на поле боя. Ведант Патель, запресс-секретаря Госдепа США

Ранее Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона выделить Киеву дополнительно два миллиарда долларов военного финансирования.

Госдеп подтвердил, что США не поддерживают удары Украины по территории России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State