  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:28
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдеп подтвердил, что США не поддерживают удары Украины по территории России

0 0

Ведант Патель оценил слова Энтони Блинкена, сделанные им в Киеве.

В американском внешнеполитическом ведомстве не поддерживают удары Вооруженных сил Украины по территории, которую Вашингтон  признает российской. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. СМИ спросили у иностранного чиновника об отношении властей США к ударам армии киевского режима после того, как государственный секретарь Энтони Блинкен заявил в Киеве о том, что Украина сама должна решать, как стране вести боевые действия.

Наша политика не изменилась, и госсекретарь ясно дал понять это. Мы не поощряем и не поддерживаем удары по российской территории, но мы также неоднократно говорили, что Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и операциях. И это по-прежнему так.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп: Китай не может улучшать отношения с Европой и поддерживать РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, всу, госдеп
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии