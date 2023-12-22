Ведант Патель оценил слова Энтони Блинкена, сделанные им в Киеве.

В американском внешнеполитическом ведомстве не поддерживают удары Вооруженных сил Украины по территории, которую Вашингтон признает российской. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. СМИ спросили у иностранного чиновника об отношении властей США к ударам армии киевского режима после того, как государственный секретарь Энтони Блинкен заявил в Киеве о том, что Украина сама должна решать, как стране вести боевые действия.

Наша политика не изменилась, и госсекретарь ясно дал понять это. Мы не поощряем и не поддерживаем удары по российской территории, но мы также неоднократно говорили, что Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и операциях. И это по-прежнему так. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп: Китай не может улучшать отношения с Европой и поддерживать РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State