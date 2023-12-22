Госдеп: Китай не может улучшать отношения с Европой и поддерживать РФ

Ведант Патель обвинил Пекин в поддержке ОПК России.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Китай не может добиться одновременного улучшения отношений с Европой и Россией. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник подчеркнул, что власти США полагают, что Пекин подпитывает российский оборонно-промышленный комплекс.

Китай угрожает не только украинской, но и европейской безопасности. Пекин не может добиться улучшения отношений с Европой, продолжая поддерживать нечто подобное. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Американский дипломат вновь обвинил КНР в "подпитке самой большой угрозы европейской безопасности". Ранее, 26 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен указал на то, что Пекин не осуществляет поставок оружия и боевой техники России. лидер внешнеполитического ведомства США утверждал, что КНР стала "поставщиком номер один" по критически важным компонентам для российского ОПК.

В США заявили, Россия и Китай могут помочь в сдерживании КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State