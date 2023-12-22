Грузовик опрокинулся на КАД в районе Низино

Грузовик заблокировал вторую и третью полосы, оставив свободной лишь первую.

Утром в пятницу, 17 мая, две из трех полос движения на внешнем кольце КАД в районе Низино закрыты из-за аварии с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Информация о ДТП на 100-м км внешнего кольца была получена около 7:30 утра. Водитель грузовика потерял управление, что привело к его опрокидыванию. К счастью, никто не пострадал. Грузовик заблокировал вторую и третью полосы, оставив свободной лишь первую. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", длина пробки составляет менее одного км.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, представители подрядной организации, отвечающей за содержание КАД. Ожидается прибытие специальной техники для поднятия грузовика. После этого дорожные службы приступят к очистке дороги от песка.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад", видео: ВКонтакте / МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ (Александр Ваврин)