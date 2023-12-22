В Сланцах автобус сбил 7-летнего мальчика

Также помощь медиков потребовалась двум пассажирам автобуса – 60-летнему мужчине и 71-летней женщине, которые, не удержавшись при экстренном торможении, упали.

Полицейские проводят проверку по ДТП с автобусом и 7-летним пешеходом в Сланцах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Сланцевского района Ленобласти утром 16 мая поступила информация о том, что у дома 4 по улице Ломоносова произошла авария с участием автобуса и ребенка-пешехода. На месте происшествия сотрудники ДПС установили, что 40-летний водитель маршрута №4, двигаясь по улице Ломоносова от улицы Шахтеров, вне зоны пешеходного перехода наехал на выскочившего на дорогу 7-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил травму, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также помощь медиков потребовалась двум пассажирам автобуса – 60-летнему мужчине и 71-летней женщине, которые, не удержавшись при экстренном торможении, упали. Их травмы оказались легкими.

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Фото: Piter.TV