На Вязовой улице столкнулись иномарка и мотоциклист

В результате ДТП байкер получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с мотоциклистом на Вязовой улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 15 мая в полицию поступила информация о том, что на Вязовой улице произошла авария с байкером. На месте происшествия правоохранители установили, что 57-летний мужчина, управляя автомобилем Citroen C4, двигаясь от Крестовского проспекта по Петроградской улице, при повороте на Вязовую улицу столкнулся с мотоциклом BMW, за рулем которого находился 36-летний горожанин.

В результате ДТП байкер получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: на Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти