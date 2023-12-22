  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Вязовой улице столкнулись иномарка и мотоциклист
Сегодня, 18:26
134
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Вязовой улице столкнулись иномарка и мотоциклист

0 0

В результате ДТП байкер получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с мотоциклистом на Вязовой улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 15 мая в полицию поступила информация о том, что на Вязовой улице произошла авария с байкером. На месте происшествия правоохранители установили, что 57-летний мужчина, управляя автомобилем Citroen C4, двигаясь от Крестовского проспекта по Петроградской улице, при повороте на Вязовую улицу столкнулся с мотоциклом BMW, за рулем которого находился 36-летний горожанин. 

В результате ДТП байкер получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.TV: на Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: вязовая улица, дтп с мотоциклом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии