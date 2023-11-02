Росгвардейцы спасли пострадавшую в ДТП на проспекте Обуховской Обороны мотоциклистку

Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, перелом левой ноги и множественные ушибы.

Девушке, которая не справилась с управлением мотоцикла, оказали доврачебную помощь военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что днем 15 октября около дома 87 по проспекту Обуховской Обороны росгвардейцы обнаружили лежавшую на дороге мотоциклистку. Ей вызвали врачей, также было перекрыто место происшествия.

Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, перелом левой ноги и множественные ушибы. Петербурженку госпитализировали медики скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти