На проспекте Обуховской Обороны построят жилой комплекс с подземной стоянкой

В Петербурге согласован проект нового жилого дома на проспекте Обуховской Обороны, 105. Архитектурную концепцию разработало АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО А2 по заказу УК "Финансово-Строительная Корпорация Северо-Запад".

Как сообщил портал "Строительный Петербург", комплекс будет состоять из двух корпусов с внутренним двором. В нем предусмотрят озеленение и зоны отдыха. В зданиях разместятся не только квартиры, но и помещения для врача, спортзал и магазины.

Под домами запроектирована подземная автостоянка с закрытым въездом. Ее кровлю планируют использовать как дополнительное благоустроенное пространство.

Архитекторы выбрали неоклассический стиль, чтобы новое здание гармонировало с окружающей застройкой. В отделке фасадов предполагается применять кирпич и терракотовые элементы.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре