27-летний велосипедист погиб под колесами иномарки на дороге "СПб – Колтуши"

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту гибели велосипедиста в ДТП на 1 км автодороги "СПб – Колтуши". Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 14 октября на 1 км автодороги "СПб – Колтуши" автомобиль Nissan под управлением 48-летней женщины наехал на двигавшегося во встречном направлении 27-летнего велосипедиста.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Накануне 15-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на Дворцовой набережной.

Фото: МВД