15-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на Дворцовой набережной

В 2024 году водитель к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 5 раз.

Несовершеннолетнюю гражданку Киргизии сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

ДТП произошло утром 14 октября у дома 22 по Дворцовой набережной. Под колёсами Skoda Rapid, за рулем которого находился 65-летний пенсионер, оказалась 15-летняя девочка. Она в сопровождении взрослых переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка оказалась в больнице с автотравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом основания черепа, церебральной комой, закрытой травмой груди и живота, травматическим шоком 1 степени. Она находится в реанимации.

В 2024 году водитель к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 5 раз.

Ранее петербурженке заменили условный срок на реальный за пьяное смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv