Петербурженке заменили условный срок на реальный за пьяное смертельное ДТП

Судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда отменила условное осуждение.

Санкт-Петербургский городской суд заменил виновнице смертельного ДТП с пешеходом условный срок на реальный. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Авария произошла 30 июля 2022 года на перекрестке Военной улицы и Полтавского проезда. Женщина находились за рулем автомобиля Land Rover в состоянии алкогольного опьянения. Она на своём авто наехала на припаркованный автомобиль Mazda 6. Затем выехала на перекресток, где при повороте направо врезалась в стоящий Nissan Qashqai и сбила пешехода, а затем задела Toyota Camry. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

В январе 2024 года Смольнинский районный суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Гособивинитель обжаловал данное решение суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда отменила условное осуждение, направив женщину на 5 лет в исправительную колонию общего режима.

Фото: Piter.tv