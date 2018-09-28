Из-за реконструкции Дворцовая набережная станет односторонней с 26 марта по 5 июня

Закроют движение от Дворцового проезда к Троицкому мосту.

С 22 марта стартует реконструкция Дворцовой набережной. Планируются дорожные ограничения, также организуют сужение полос с сохранением полосы не менее 3,2 метра в каждом направлении. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Так, 22 марта и 6 июня полосы сузят у домов 30 и 32 по Дворцовой набережной, 23 марта и 7 июня – около домов 25 и 27 по Миллионной улице, 24 марта и 8 июня – у дома 18 по Дворцовой набережной, 25 марта и 9 июня – около дома 11 по Миллионной улице. С 26 марта по 5 июня набережная станет односторонней.

Движение от Дворцового проезда к Троицкому мосту закроют. В обратном направлении движение сохранят с небольшими ограничениями у Эрмитажного моста. Объезд возможен по Невскому проспекту, улице Маяковского и Литейному проспекту. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что сужение трассы к Пулково до двух полос начнется 22 марта.

Фото: "Яндекс.Карты"; пресс-служба ГАТИ Петербурга