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Сужение трассы к Пулково до двух полос начнется 22 марта
Сегодня, 21:50
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Сужение трассы к Пулково до двух полос начнется 22 марта

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В дальнейшем участок дороги станет платным.

Работы по сужению полос на магистрали, ведущей в аэропорт Пулково, начнутся 22 марта. Как сообщают в 78.ru со ссылкой на пресс-службу Автодора, в будущем дорога будет эксплуатироваться на платной основе.

Вырученные таким образом средства пойдут на содержание и ремонт магистрали. Предполагается, что это позволит не использовать средства из городской казны.

Благодаря строительству дороги пользователи смогут экономить время в пути к аэропорту, быстро и безопасно добираться до воздушной гавани.

Автодор

Ранее мы рассказывали, что в 15-ти районах Петербурга оборудуют 60 пешеходных переходов.

Фото: Яндекс Карты

Теги: автодор, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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