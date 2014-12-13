Сужение трассы к Пулково до двух полос начнется 22 марта

В дальнейшем участок дороги станет платным.

Работы по сужению полос на магистрали, ведущей в аэропорт Пулково, начнутся 22 марта. Как сообщают в 78.ru со ссылкой на пресс-службу Автодора, в будущем дорога будет эксплуатироваться на платной основе.

Вырученные таким образом средства пойдут на содержание и ремонт магистрали. Предполагается, что это позволит не использовать средства из городской казны.

Благодаря строительству дороги пользователи смогут экономить время в пути к аэропорту, быстро и безопасно добираться до воздушной гавани. Автодор

Ранее мы рассказывали, что в 15-ти районах Петербурга оборудуют 60 пешеходных переходов.

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